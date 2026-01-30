Cambio alla guida dei vigili del fuoco lecchesi | Antonio Durante va in Valtellina al suo posto Angelo Farina

Da domani, il comando provinciale di Lecco cambierà guida. Antonio Durante lascia il suo incarico e si trasferisce in Valtellina, mentre al suo posto arriva Angelo Farina. La staffetta avviene proprio all’inizio del fine settimana e segna un nuovo passo per il reparto.

Da domani, sabato 31 gennaio, il comando provinciale dei vigili del fuoco di Lecco sarà interessato da un avvicendamento al vertice. L’ingegner Antonio Giulio Durante, attuale comandante provinciale, assumerà il nuovo incarico di comandante dei vigili del fuoco di Sondrio, in un momento particolarmente delicato per il territorio valtellinese, a ridosso delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, che vedranno un forte coinvolgimento delle località di Bormio e Livigno. Nel corso del mandato è stato inoltre dato un significativo impulso al percorso verso la realizzazione della nuova caserma dei vigili del fuoco di Lecco, opera attesa da oltre 25 anni e ritenuta fondamentale per il futuro del dispositivo di soccorso sul territorio.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Approfondimenti su Vigili Del Fuoco Lecco

Un nuovo capitolo prende vita nello Stretto di Messina, con il cambio di leadership dei piloti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Vigili Del Fuoco Lecco

Argomenti discussi: Cambio alla guida di Motorsport.com Italia: Giacomo Rauli è il nuovo direttore. Franco Nugnes editorialista; Nogara, cambio alla guida della stazione Carabinieri: Quarta subentra a Bonati; Nogara, cambio alla guida della Stazione dei Carabinieri; Verona, cambio al comando dei Carabinieri: Andrea Semboloni guida la Compagnia.

Cambio alla guida dei carabinieri di Olbia, in arrivo PiliaIl tenente colonnello Michele Monti lascia la guida del Reparto territoriale dei carabinieri di Olbia. Questa mattina nella sede della caserma Mura di via degli Astronauti, Monti ha tenuto un incontro ... ansa.it

Un grande ringraziamento ad alcuni fan più attivi! Gaetano Lentini, Antonio Durante, Franco Diversi, Almerina, Magdi Tas, Giovanna Onni, Luce , Riccardo Fabbri, Maria Giosa, Nino Bucci, Giuseppe Ilio, Sergio Serreli, Massimo Mancini, Giuseppe Fusco, Cl - facebook.com facebook

#Iran Le perdite subite dalla popolazione civile durante le proteste impongono una risposta chiara. Giovedì alla riunione dei Ministri degli Esteri europei a Bruxelles proporrò, in coordinamento con gli altri partner, l’inclusione dei Guardiani della Rivoluzione ne x.com