Cambio alla guida dei vigili del fuoco lecchesi | Antonio Durante va in Valtellina al suo posto Angelo Farina

Da leccotoday.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da domani, il comando provinciale di Lecco cambierà guida. Antonio Durante lascia il suo incarico e si trasferisce in Valtellina, mentre al suo posto arriva Angelo Farina. La staffetta avviene proprio all’inizio del fine settimana e segna un nuovo passo per il reparto.

Da domani, sabato 31 gennaio, il comando provinciale dei vigili del fuoco di Lecco sarà interessato da un avvicendamento al vertice. L’ingegner Antonio Giulio Durante, attuale comandante provinciale, assumerà il nuovo incarico di comandante dei vigili del fuoco di Sondrio, in un momento particolarmente delicato per il territorio valtellinese, a ridosso delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, che vedranno un forte coinvolgimento delle località di Bormio e Livigno. Nel corso del mandato è stato inoltre dato un significativo impulso al percorso verso la realizzazione della nuova caserma dei vigili del fuoco di Lecco, opera attesa da oltre 25 anni e ritenuta fondamentale per il futuro del dispositivo di soccorso sul territorio.🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

