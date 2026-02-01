Sam Raimi torna a dominare il box office con il suo nuovo horror

Il weekend del Box Office USA ha visto il trionfale ritorno di Sam Raimi nel genere che lo ha reso una leggenda. Il suo nuovo survival horror, Send Help (distribuito da 20th Century Studios), ha conquistato il primo posto al botteghino con un incasso di 20 milioni di dollari. Il film, che vede protagonisti Rachel McAdams e Dylan O’Brien, ha superato le aspettative della vigilia e i precedenti debutti del regista nel genere horror originale, confermando l’ottimo stato di salute del cinema di tensione. Send Help è stato accolto con un entusiasta 93% di recensioni positive su Rotten Tomatoes. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Box Office USA | Sam Raimi colpisce ancora, l’horror Send Help debutta in vetta

Approfondimenti su Send Help

Ultime notizie su Send Help

