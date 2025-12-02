Ticket sanitario c' è il sì del consiglio comunale di Perugia all' esenzione per chi ha perso il lavoro

Il consiglio comunale di Perugia ha espresso parere favorevole sull'esenzione del ticket sanitario per chi ha perso involontariamente il lavoro.Con 20 voti favorevoli e 7 astenuti il consiglio ha approvato l'ordine del giorno presentato dai consiglieri Lorenzo Mazzanti e Cesare Carini con i quali. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

