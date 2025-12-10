Esami in farmacia davvero dal 2026 saranno gratis a carico del Servizio sanitario?
La Legge di bilancio del 2024 ha annunciato nuove misure per gli esami in farmacia, prevedendo che dal 2026 siano gratuiti a carico del Servizio sanitario nazionale. La normativa riconosce le farmacie come presidi del Ssn e aumenta i fondi pubblici destinati ai rimborsi, portandoli a 50 milioni di euro annui.
La Legge di bilancio riconosce le farmacie come presidi del Ssn e raddoppia i fondi pubblici per i rimborsi a 50 milioni l'anno. Cosa cambia nella pratica e quali sono i rischi nascosti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Alla farmacia comunale Risorgimento esami e test specifici per valutare la salute del cuore
Visite, esami e analisi gratuite: una giornata speciale alla farmacia oncologica del centro commerciale
TELEMEDICINA IN FARMACIA? Sì, è possibile! Presso la Farmacia Comunale 1 di Via Villoresi 45 (Corbetta) puoi svolgere esami utili, veloci e refertati in tempi brevi. Holter cardiaco – 75€ Holter pressorio – 50€ ECG – 25€ Per chi ha diritto all’ese - facebook.com Vai su Facebook
