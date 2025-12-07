Portici esce da scuola e scompare | ritrovata 16enne Sta bene

Dopo alcuni giorni di ansia, nei quali non si avevano più notizie di una ragazza di 16 anni, scomparsa da Portici, in provincia di Napoli, è arrivato il lieto fine. La giovane è stata ritrovata dai carabinieri e sta bene. A lanciare l'allarme, dopo che la era scomparsa una volta uscita da scuola, era stata la madre con un post apparso sui social. Alla stessa madre della ragazza era stata sospesa la potestà genitoriale, motivo per il quale la 16enne - originaria del quartiere napoletano di Secondigliano - è stata affidata alle cure di una casa famiglia da gennaio scorso, quando il tribunale dei minori ha disposto un tutore legale per ovviare ad una serie di problematiche familiari. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

