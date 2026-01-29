Enrica Bonaccorti dopo l’abbraccio con Renato Zero | Mi ha fatto sentire una rockstar

Durante il concerto di domenica al Palazzo dello Sport di Roma, Renato Zero ha sorpreso Enrica Bonaccorti, che era tra il pubblico. La conduttrice ha raccontato di aver ricevuto un abbraccio dal cantante e di essersi sentita come una rockstar. Ospite a 'La Vita in Diretta', ha descritto con entusiasmo quell’attimo speciale, sottolineando come l’abbia fatto sentire molto importante.

(Adnkronos) – "Mi ha fatto sentire una rockstar". Enrica Bonaccorti ospite oggi, giovedì 29 gennaio, a 'La Vita in Diretta' da Alberto Matano ha raccontato con emozione della sorpresa ricevuta da Renato Zero durante il concerto di domenica 25 gennaio, durante il concerto al Palazzo dello Sport di Roma. Con grande emozione, la conduttrice ha spiegato: "Io non sto vivendo una cosa bella, ma Renato mi ha fatto una grande sorpresa. Io sono sempre rimasta sua amica, ma non ci vedevamo spesso. Ora viene a casa e passa del tempo con me. Al concerto mi ha fatto sentire una rockstar, facendomi salutare il pubblico".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Enrica Bonaccorti Renato Zero

Durante un concerto, Renato Zero ha mostrato il suo affetto per Enrica Bonaccorti, con un abbraccio e un bacio che hanno emozionato il pubblico.

Durante la seconda serata del tour L’Orazero al Palazzo dello Sport di Roma, Renato Zero ha interrotto il concerto per un gesto significativo: l’abbraccio a Enrica Bonaccorti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Enrica Bonaccorti Renato Zero

Argomenti discussi: Enrica Bonaccorti: Cure contro il tumore non andate bene. Riprendo la chemioterapia; Enrica Bonaccorti: Le cure contro il tumore non sono andate bene. Riprendo la chemioterapia; Renato Zero, il gesto da brividi per Enrica Bonaccorti: lo stop al concerto e l’abbraccio; Enrica Bonaccorti, come sta: Ho ripreso la chemioterapia.

Enrica Bonaccorti, dopo l'abbraccio con Renato Zero: Mi ha fatto sentire una rockstarMi ha fatto sentire una rockstar. Enrica Bonaccorti ospite oggi, giovedì 29 gennaio, a 'La Vita in Diretta' da Alberto Matano ha raccontato con emozione della sorpresa ricevuta da Renato Zero ... adnkronos.com

L'abbraccio di Renato Zero a Enrica Bonaccorti è la prova che l'amicizia tra ex fidanzati esisteDopo una relazione intensa vissuta negli anni 70, il cantautore e la conduttrice sono rimasti in ottimi rapporti, oggi più che mai ... elle.com

Durante la seconda tappa del suo tour L'Orazero al Palazzo dello Sport di Roma, Renato Zero è sceso dal palco per abbracciare l'ex compagna e amica di una vita Enrica Bonaccorti: "Devo dare un abbraccio a una donna e voi capite il perché", ha detto l'a - facebook.com facebook

Renato Zero ferma il concerto per abbracciare Enrica Bonaccorti: "Quest'uomo mi ha rubato il cuore" x.com