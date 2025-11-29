Enorme e minacciosa macchia solare apparsa sul Sole | è così grande che un rover NASA l'ha ripresa da Marte
Sul margine sinistro del Sole è spuntata un'immensa macchia solare, che ha già dato vita a un violento brillamento. Nei prossimi giorni la struttura ruoterà direttamente verso la Terra. La macchia solare AR 4294 era stata ripresa dal rover Perseverance della NASA il 25 novembre, quando si trovava sul lato della stella non visibile dal nostro pianeta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Grigioni, grande frana minaccia di nuovo il villaggio di Brienz: potrebbe essere questione di ore, abitanti evacuati come due anni fa (quando un'enorme massa rocciosa sfiorò le case) - facebook.com Vai su Facebook
Enorme e instabile complesso di macchie solari di 500.000 km comparso sul Sole: i rischi - 000 chilometri apparso alcuni giorni addietro sulla corona della stella, ovvero la parte più esterna della sua ... Scrive fanpage.it
Una strana macchia solare a rischio esplosione e un enorme buco a forma di cuore apparsi sul Sole - Invece di avere un nucleo scuro e un bordo sfumato come accade nella stragrande maggioranza dei casi, AR 4220 – questo il suo ... Segnala fanpage.it
Enorme macchia solare provoca blackout radio, possibili tempeste geomagnetiche e aurore Enorme macchia solare provoca blackout radio, in settimana possibili tempeste ... - Da qui possono svilupparsi delle eruzioni, che rilasciano energia elettromagnetica anche per diverse ore ... Lo riporta repubblica.it