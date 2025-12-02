La macchia solare dell'Evento di Carrington a confronto col mostro presente ora sul Sole | Dimensioni simili

Nel settembre del 1859 il mondo fu sconvolto dall'Evento di Carrington, la più potente tempesta geomagnetica mai registrata che bloccò i telegrafi in tutto il mondo per 12 ore. Il fenomeno fu innescato da una gigantesca macchia solare, che è stata messa a confronto con il complesso AR 4294 - AR 4296 recentemente comparso sul Sole. La struttura è instabile e potrebbe dar vita a un violentissimo brillamento di classe X. Presto punterà direttamente la Terra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Una macchia solare grande oltre 180mila chilometri sta ruotando verso la Terra. E il Sole ha appena lanciato un segnale: eruzione di classe X 1.95. Tra blackout e aurore boreali, lo spettacolo (e il rischio) potrebbe essere appena iniziato: https://fanpa.ge/zyIY - facebook.com Vai su Facebook

Il #Sole sorprende: un misterioso cambiamento e una gigantesca #macchiasolare | FOTO Vai su X

La macchia solare dell’Evento di Carrington a confronto col mostro presente ora sul Sole: “Dimensioni simili” - Nel settembre del 1859 il mondo fu sconvolto dall'Evento di Carrington, la più potente tempesta geomagnetica mai registrata che bloccò i telegrafi in ... Da fanpage.it

Allarme per una macchia solare: in 24 ore è diventata due volte la Terra. Rischio tempeste geomagnetiche fino al temuto Evento di Carrington - Gli scienziati stanno tenendo sotto osservazione AR 3964 che potrebbe dare il via a violente eruzioni solari accompagnate da possibili espulsioni di massa coronale Roma, 19 gennaio 2025 - Lo riporta quotidiano.net

Quando il Sole Mise in Ginocchio la Terra: La Tempesta Solare dell’Evento di Carrington e i Rischi per il Futuro - Immagina di alzare gli occhi al cielo di Roma, o dell'Avana, e vedere immense tende di luce verde e rossa danzare come fiumi infuocati. Come scrive curiosandosimpara.com

Albero dell'apocalisse, scoperto il segno della tempesta solare più grande di sempre: quando potrebbe accadere di nuovo - Per lungo tempo abbiamo creduto che la tempesta solare più spaventosa mai registrata fosse il cosiddetto «Evento di Carrington», verificatosi il 1 settembre del 1859. Segnala corriereadriatico.it

Albero di 14.300 anni rivela un avvertimento "apocalittico" per gli esseri umani di oggi: l'ultima scoperta - Per lungo tempo abbiamo creduto che la tempesta solare più spaventosa mai registrata fosse il cosiddetto «Evento di Carrington», verificatosi il 1 settembre del 1859. Scrive ilgazzettino.it

Sole inquieto, eruzione violentissima e macchia record: crescono le condizioni per l’aurora boreale - Alle prime ore di oggi, 1 dicembre 2025, la macchia solare AR 4295 ha sprigionato un potente brillamento di classe X 1 ... Secondo fanpage.it