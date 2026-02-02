Enel People Awards valorizzare i talenti stimolando la cultura dell' innovazione e dell' autoimprenditorialità

Enel ha lanciato i People Awards, un premio dedicato ai dipendenti che si distinguono per idee innovative e capacità di autoimprenditorialità. L’obiettivo è premiare chi stimola la cultura dell’innovazione e valorizza le proprie esperienze all’interno dell’azienda. La volontà è incoraggiare i talenti a condividere le proprie idee e a contribuire direttamente alla crescita del Gruppo.

Stimolare l'eccellenza, capitalizzare le esperienze e il know-how maturati all'interno dell'azienda, mettendo le proprie idee innovative a disposizione del Gruppo. Con questo spirito è nata la nuova edizione di Enel People Awards, contest interno, per la prima volta esteso a tutte le divisioni aziendali, che dà la possibilità ai dipendenti, a livello globale, di presentare progetti e idee e contribuire così alla crescita aziendale. Attraverso una piattaforma online dedicata, il personale può candidarsi e far valutare le proprie proposte innovative. I migliori talenti verranno valorizzati con iniziative di sviluppo dedicate.

