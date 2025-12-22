Un riconoscimento alla cultura dell’innovazione e del talento, chiavi fondamentali per garantire la crescita, la sostenibilità e l’impatto positivo sul sistema Paese. A “Enel People Award”, programma di Enel che riconosce e premia i talenti e la cultura dell'innovazione all'interno dell'azienda, è stato assegnato il Premio Innovazione SMAU, un esempio concreto di come la capacità di sperimentare, collaborare e investire nel cambiamento possa generare valore duraturo. Per SMAU (acronimo originale di Salone Macchine e Attrezzature Ufficio, oggi evoluto per diventare il principale hub di riferimento per la tecnologia, la digitalizzazione e l'innovazione aziendale) si tratta della diciannovesima edizione del contest, che quest’anno si è svolto a Milano presso l’Allianz MiCo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Enel People Award" premiato da Smau: così l'azienda energetica valorizza i propri talenti

