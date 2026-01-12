L’USR Basilicata accoglie la nuova Direttrice Dell’Aquila che fissa gli obiettivi | una scuola inclusiva equa e di qualità per combattere la dispersione e valorizzare i talenti
L’USR Basilicata ha accolto Anna Dell'Aquila come nuova Direttrice, con l’obiettivo di promuovere una scuola inclusiva, equa e di qualità. La sua visione punta a contrastare la dispersione scolastica e a valorizzare i talenti degli studenti, sottolineando l’importanza di un sapere critico e autentico, lontano da mode passeggere e indottrinamenti.
Anna Dell'Aquila si è insediata come nuovo Direttore Generale dell'USR Basilicata, invitando la scuola a rifiutare "mode correnti" e "indottrinamento" per favorire un sapere critico. Nel suo messaggio, promette un ufficio che operi come "compagnia al lavoro" e sollecita un'alleanza educativa con le famiglie basata sul rispetto dei ruoli. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Giornata della Disabilità, Valditara: “Impegno per una scuola realmente inclusiva, capace di valorizzare i talenti di ogni studentessa e ogni studente”
Leggi anche: Monica Matano è la nuova direttrice dell’USR Campania: “Un dialogo costante con la comunità scolastica per affrontare le sfide”
Meteo Sirino accoglie con attenzione e spirito positivo la mozione depositata in Consiglio regionale per il rilancio degli impianti sciistici del Monte Sirino. Dal punto di vista climatico e meteorologico, il Sirino rappresenta un caso unico in Basilicata: è la montag - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.