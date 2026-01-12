L’USR Basilicata accoglie la nuova Direttrice Dell’Aquila che fissa gli obiettivi | una scuola inclusiva equa e di qualità per combattere la dispersione e valorizzare i talenti

L’USR Basilicata ha accolto Anna Dell'Aquila come nuova Direttrice, con l’obiettivo di promuovere una scuola inclusiva, equa e di qualità. La sua visione punta a contrastare la dispersione scolastica e a valorizzare i talenti degli studenti, sottolineando l’importanza di un sapere critico e autentico, lontano da mode passeggere e indottrinamenti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.