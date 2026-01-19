Juventus smentita su En-Nesyri | non è un obiettivo

La Juventus ha chiarito che Youssef En-Nesyri non è attualmente un obiettivo di mercato. La società ha smentito le voci riguardanti un possibile interesse per l’attaccante, confermando la propria posizione sulla rosa e sulle strategie future. Questa comunicazione mette fine alle speculazioni e sottolinea l’assenza di trattative in corso con il giocatore in vista della sessione di gennaio.

Smentita netta sul fronte attaccanti. In casa Juventus non trova conferme il nome di Youssef En-Nesyri, accostato con insistenza ai bianconeri nelle ultime ore in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto dichiarato dall’esperto di mercato Ciro Venerato, l’interesse per l’attaccante marocchino non esiste. Una presa di posizione chiara che raffredda definitivamente una pista rimbalzata anche all’estero e che aveva coinvolto pure il Napoli. La linea della Juventus resta definita: Jean-Philippe Mateta è il primo obiettivo, il profilo individuato per intervenire subito sull’attacco. In caso di mancata chiusura, le alternative non portano a En-Nesyri.🔗 Leggi su Stilejuventus.com Juventus, Moretto “En-Nesyri se salta Mateta”

La Juventus valuta diverse opzioni per il reparto offensivo. Tra i nomi emergenti, Yuossef En-Nesyri viene considerato come possibile sostituto in caso di mancato accordo per Mateta. Diverse fonti sportive hanno segnalato questa possibilità, evidenziando l'interesse della società nel rafforzare il settore avanzato. La trattativa resta in fase di valutazione, e si attendono sviluppi nelle prossime settimane. Juventus, a caccia dell’attaccante per Spalletti: proposto En-Nesyri

La Juventus è alla ricerca di un attaccante centrale per rinforzare l’organico di Spalletti. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto su Fabrizio Romano, il club bianconero avrebbe individuato in En-Nesyri il profilo ideale, puntando a un numero 9 puro per migliorare l’attacco. La trattativa è in fase di sviluppo e rappresenta una delle priorità della società in questa sessione di mercato. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Venerato: "Dalla Juventus mi dicono che El Nesyri non è un nome per l'attacco, se salta Mateta..." - Nesyri è stato accostato con insistenza alla Juventus che sta cercando di rinforzare il suo attacco già a gennaio. tuttojuve.com

SPALLETTI BLOCCA ADZIC Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore della Juventus ha smentito la possibilità di una cessione in prestito a gennaio di Adzic, esaltando le sue qualità #Spalletti #Adzic #Juventus #spazioj facebook

Quanto vale la Juve Voci di trattative, smentite e cifre mirabolanti circolano sui media: facciamo chiarezza @ChiaraLaGreca #Juventus #Tuttosport x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.