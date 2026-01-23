En-Nesyri alla Juve il club bianconero è vicino all’accordo con il Fenerbahce | ecco su che base si può chiudere la trattativa

La Juventus si avvicina a ufficializzare l’acquisto di En-Nesyri dal Fenerbahçe. Secondo le fonti, le parti stanno definendo i dettagli di un trasferimento che potrebbe essere concluso a breve. La trattativa si basa su un accordo economico già raggiunto, con le rispettive valutazioni e condizioni che sono state concordate tra le società. Restano da definire alcuni aspetti finali, ma l’operazione sembra ormai vicina alla conclusione.

En-Nesyri alla Juve, il club bianconero è ad un passo dall’accordo con il Fenerbahce. Ecco su quale base si può chiudere la trattativa. La Juventus ha impresso l’accelerata decisiva per consegnare il nuovo centravanti a Luciano Spalletti. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da Matteo Moretto sul proprio profilo X, sono avvenuti nuovi contatti in giornata per Youssef En-Nesyri, che hanno avvicinato sensibilmente le parti alla fumata bianca. LE ULTIME SUL MERCATO JUVE Il club bianconero è vicinissimo ad un accordo totale con il Fenerbahce per definire l’arrivo della punta. L’operazione è stata impostata e sta per essere conclusa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, formula che soddisfa le esigenze di bilancio della società. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

En-Nesyri alla Juve, fissato un contatto tra i bianconeri e il Fenerbahce: ecco quando è previsto. Aggiornamenti importanti sulla trattativaÈ stato programmato un incontro tra la Juventus e il Fenerbahçe per discutere del trasferimento di En-Nesyri.

En-Nesyri Juve, l’attaccante in pole: convince la formula offerta al Fenerbahce. Può vestire bianconero solo ad una condizione: ecco qualeEn-Nesyri è in cima alla lista dei candidati per l’attacco della Juventus, grazie a una proposta di prestito che ha convinto il Fenerbahçe.

