Emozioni alla Gamc Le lacrime del sindaco La carica di Rita Pavone

Questa mattina alla GAMC il sindaco Giorgio Del Ghingaro si è commosso ricevendo un premio a sorpresa, il Burlamacco di diamanti. La scena ha emozionato tutti i presenti, tra lacrime e applausi. Nel frattempo Rita Pavone, fresca di palco, ha fatto il suo ingresso con un entusiasmo contagioso, improvvisando un ballo con Burlamacco e scatenando il pubblico con la sua energia.

Le lacrime del sindaco Giorgio Del Ghingaro che riceve a sorpresa il Burlamacco di diamanti e l'incontenibile entusiasmo della cantante eterna "Gian Burrasca" Rita Pavone che improvvisa un applauditissimo ballo con Burlamacco, la maschera ufficiale del Carnevale. La conferenza di apertura dei corsi nelle sale della Gamc ha riservato una girandola di emozioni che si sono alternate a ritmo vorticoso, di fronte a una nutrita platea che annoverava Elisabetta Sgarbi (in prima fila con occhialoni colorati e cappellino addobbato) e il noto giornalista economico statunitense Alan Friedman, lo scorso anno assurto agli onori delle cronaca anche per la sua fortunata e apprezzata partecipazione allo show televisivo "Ballando con le stelle".

