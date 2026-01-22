Il Carnevale di Viareggio 2026 si avvicina, con Rita Pavone che ha scritto la canzone ufficiale dell’evento. Oggi, 22 gennaio, è stata inaugurata ai Quartieri Spagnoli di Napoli la mostra

VIAREGGIO (LUCCA) – La canzone ufficiale del Carnevale di Viareggio 2026 è di Rita Pavone. Il brano si intitola "Nel febbraio di un mattino", con la musica di Giorgio Merk e il testo della stessa Pavone. Intanto oggi, 22 gennaio 2026, è stata inaugurata ai Quartieri Spagnoli a Napoli la mostra "Viareggio Napoli. Andata e ritorno", presso la sede della Fondazione Foqus. L'esposizione, a cura di Paolo Riani e Laura Mirabelli, visibile fino al 22 febbraio, illustra il Carnevale nel tempo. "Una iniziativa dall'alto valore simbolico tra due città, Napoli e Viareggio che hanno tante affinità culturali.

Carnevale di Viareggio 2026: Rita Pavone firma la canzone ufficiale

