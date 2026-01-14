Durante un intervento alla Camera dei deputati, Rita Dalla Chiesa ha espresso il dolore per le vittime e i feriti del tragico incendio al

Il ricordo delle vittime e dei ragazzi rimasti feriti nel tremendo rogo che si è sviluppato all'interno del "Le Constellation" di Crans-Montana durante la notte di Capodanno travolge Rita Dalla Chiesa durante il suo intervento alla Camera dei deputati. Una tragedia inaccettabile soprattutto alla luce degli elementi emersi nel corso delle indagini da parte degli inquirenti, in grado di rivelare tutte le lacune relative alle misure di sicurezza del locale e le responsabilità imputabili ai due proprietari Jacques e Jessica Moretti. Tra le quaranta vittime ci sono anche sei ragazzi italiani, senza dimenticare quanti ancora stanno lottando tra la vita e la morte in un letto d'ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Non riesco più a guardarlo". Le lacrime di Rita Dalla Chiesa alla Camera

Leggi anche: “Scusatemi ma io…”. Rita Dalla Chiesa, il crollo emotivo durante il discorso alla Camera

Leggi anche: Svizzera: la commozione di Dalla Chiesa in aula, 'non riesco più a vedere un caminetto acceso'

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Avrei una domanda x voi ne sa di più. Vorrei sapere il motivo x il quale, hanno ridoppiato "I predatori dell'arca perduta"! È un film del 1981, non credo sia così vecchio! È uno dei miei film preferiti di Indiana Jones e non riesco più a guardarlo, non perché il nuov facebook