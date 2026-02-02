Emergenza maltempo Tajani | Oltre a fondi agenzie proporremo uso fondo di solidarietà europeo

Il maltempo continua a colpire duramente la Calabria. Tajani ha annunciato che, oltre ai fondi già disponibili alle agenzie, proporrà l’uso del fondo di solidarietà europeo per aiutare le zone più colpite. Questa mattina si è svolto un vertice a Reggio Calabria con il presidente Occhiuto, la protezione civile e le altre autorità per fare il punto della situazione. La regione resta ferita e ha bisogno di interventi rapidi.

(Agenzia Vista) Reggio Calabria, 02 febbraio 2026 "Anche la Calabria è oggi una regione ferita ma abbiamo fatto il punto della situazione con il presidente Occhiuto, la protezione civile e le agenzie. Simest ha messo rapidamente a disposizione 300 milioni per tutte le aree del sud colpite e le altre agenzie faranno seguire altri finanziamenti. Ci sono inoltre ottime possibilità per chiedere un fondo di solidarietà europea, vista la vastità della zona interessata, che comprende anche Malta. La protezione civile è già al lavoro per il progetto. Occorre prima che siano quantificati esattamente i danni, e penso che ci vorranno ancora alcune settimane.

