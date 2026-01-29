Uragano Harry Tajani | Richiederemo l’intervento del Fondo europeo di solidarietà

Dopo i danni causati dall’uragano Harry, l’Italia si muove per chiedere aiuto. Tajani annuncia che sarà richiesta l’attivazione del Fondo europeo di solidarietà per le regioni più colpite, come Calabria, Sicilia e Sardegna. Le tre regioni devono affrontare i danni del maltempo e ora attendono con ansia questa risposta dall’Europa.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Attivazione del Fondo europeo di solidarietà per le regioni colpite. Dopo i gravi danni provocati dall’uragano Harry, l’Italia si prepara a richiedere l’intervento del Fondo europeo di solidarietà per Calabria, Sicilia e Sardegna, le tre regioni maggiormente colpite dal maltempo. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando ai giornalisti al suo arrivo alla riunione con i colleghi dell’Unione Europea. Raccolta dei dati e procedure in corso. Secondo quanto spiegato dal ministro, ora sarà necessario predisporre le analisi tecniche e la documentazione ufficiale, che verranno elaborate dalla Protezione Civile, passaggio indispensabile per avviare formalmente la richiesta di aiuti a Bruxelles. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Uragano Harry, Tajani: “Richiederemo l’intervento del Fondo europeo di solidarietà” Approfondimenti su Uragano Harry Tajani, "Chiederemo il fondo Ue di solidarietà per le Regioni colpite dal ciclone Harry" Il governo italiano sta preparando la richiesta di aiuto al Fondo europeo di solidarietà. Ciclone Harry, Tridico-Antoci (M5S): Occhiuto e Schifani chiedano il fondo solidarietà UE Il ciclone Harry ha causato ingenti danni in Calabria, Sicilia e Sardegna, con costi stimati in centinaia di milioni di euro. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Uragano Harry Tajani: Chiederemo fondo Ue di solidarietà per Regioni colpite dal maltempoL'Italia intende chiedere l'aiuto del Fondo europeo di solidarietà per Calabria, Sicilia e Sardegna colpite dall'uragano Harry. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al suo arrivo al ... ansa.it Quello che sta accadendo in Sicilia, dall’uragano Harry alla frana di Niscemi, non è una fatalità. Così come non lo furono le alluvioni che nel 2023 hanno devastato la Romagna. Sono due grandi tragedie climatiche. Diverse per territorio, identiche nelle cause: - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.