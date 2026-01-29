Tajani | L’Italia chiederà l’aiuto del Fondo europeo di solidarietà per danni ciclone Harry – Il video

Tajani annuncia che l’Italia chiederà ufficialmente l’aiuto del Fondo europeo di solidarietà per coprire i danni causati dal ciclone Harry. Il ministro ha spiegato che sono stati già avviati i contatti con le autorità europee e che si aspetta una risposta positiva. La richiesta arriva in un momento di emergenza, con molte zone del Paese che devono ancora far fronte alle conseguenze della tempesta. La decisione ufficiale sarà presa nei prossimi giorni.

(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2026 Tajani Verra chiesto l aiuto del Fondo europeo di solidarieta per danni ciclone Harry Courtesy: EBS Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

