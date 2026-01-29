Tajani | L’Italia chiederà l’aiuto del Fondo europeo di solidarietà per danni ciclone Harry – Il video

Da open.online 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tajani annuncia che l’Italia chiederà ufficialmente l’aiuto del Fondo europeo di solidarietà per coprire i danni causati dal ciclone Harry. Il ministro ha spiegato che sono stati già avviati i contatti con le autorità europee e che si aspetta una risposta positiva. La richiesta arriva in un momento di emergenza, con molte zone del Paese che devono ancora far fronte alle conseguenze della tempesta. La decisione ufficiale sarà presa nei prossimi giorni.

(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2026 Tajani Verra chiesto l aiuto del Fondo europeo di solidarieta per danni ciclone Harry Courtesy: EBS Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Approfondimenti su Ciclone Harry

Uragano Harry, Tajani: “Richiederemo l’intervento del Fondo europeo di solidarietà”

Dopo i danni causati dall’uragano Harry, l’Italia si muove per chiedere aiuto.

Tajani, "Chiederemo il fondo Ue di solidarietà per le Regioni colpite dal ciclone Harry"

Il governo italiano sta preparando la richiesta di aiuto al Fondo europeo di solidarietà.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Tajani: L’Italia chiederà l’aiuto del Fondo europeo di solidarietà per danni ciclone Harry

Video Tajani: L’Italia chiederà l’aiuto del Fondo europeo di solidarietà per danni ciclone Harry

Ultime notizie su Ciclone Harry

Argomenti discussi: L'Italia richiama il nostro ambasciatore in Svizzera dopo la scarcerazione di Jacques Moretti. Tajani: potrebbe fuggire. Il presidente svizzero: La politica non può interferire; L'Iran convoca l'ambasciatore italiano dopo le dichiarazioni di Tajani sui Pasdaran; Moretti libero, governo richiama ambasciatore italiano in Svizzera; Crans-Montana, richiamato l'ambasciatore in Svizzera. L'Italia tutta chiede verità e giustizia.

tajani l italia chiederàTajani: L’Italia chiederà l’aiuto del Fondo europeo di solidarietà per danni ciclone HarryTajani Verra chiesto l aiuto del Fondo europeo di solidarieta per danni ciclone Harry Courtesy: EBS (Alexander Jakhnagiev) ... ilgiornale.it

tajani l italia chiederàIran, Tajani: I Pasdaran siano inclusi nella lista Ue dei gruppi terroristici. Teheran convoca l’ambasciatore italianoTensione tra Italia e Iran dopo che Tajani ha annunciato di voler inserire i Pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche UE ... ilfattoquotidiano.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.