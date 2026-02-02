Emergenza maltempo il ministro Tajani in visita a Reggio Calabria

Questa sera a Palazzo Campanella, il ministro Tajani visita Reggio Calabria. Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri incontrerà imprese e associazioni locali, accompagnato dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. L’obiettivo è fare il punto sull’emergenza maltempo che ha colpito la zona nelle ultime settimane.

Il rappresentante del governo, iniseme al governatore Occhiuto, si confronterà a Palazzo Campanella con le imprese e le associazioni del mondo produttivo calabrese Palazzo Campanella ospiterà questo pomeriggio la visita di Antonio Tajani. Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri, insieme al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, incontrerà imprese e associazioni del mondo produttivo calabrese, insieme ai vertici delle agenzie Ice, Simest, Cdp e Sace. Il confronto si terrà nella sala Federica Monteleone.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Approfondimenti su Reggio Calabria

Domani il ministro Salvini si recherà nelle zone colpite dal maltempo sulla costa jonica.

Reggio Calabria e provincia sono nuovamente interessate da condizioni meteorologiche avverse.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Reggio Calabria

Argomenti discussi: Emergenza maltempo in Sicilia: le Forze Armate al fianco della popolazione; Ciclone Harry, Cdm dichiara stato d’emergenza per regioni colpite; Ciclone Harry: il consiglio dei ministri dichiara l'emergenza nazionale per Sicilia, Calabria e Sardegna; Maltempo: il consiglio dei ministri vara lo stato di emergenza. Stanziati 100 milioni.

Maltempo: il consiglio dei ministri vara lo stato di emergenza. Stanziati 100 milioniPresenti i governatori delle tre Regioni colpite: Roberto Occhiuto (Calabria), Renato Schifani (Sicilia) e Alessandra Todde (Sardegna) ... tg.la7.it

Il governo ha dichiarato l’emergenza per il maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria, e ha stanziato 100 milioni di euro di fondiIl Consiglio dei Ministri convocato lunedì ha dichiarato lo stato di emergenza per il maltempo dei giorni scorsi in Sicilia, Sardegna e Calabria, e ha stanziato 100 milioni di euro per la riparazione ... ilpost.it

“Violenze sessuali su minori on line”, un arrestato anche in Trentino, Un secondo arresto a Reggio Calabria. Sei gli indagati in totale. Inchiesta della Procura di Milano: “Scoperto un ingente materiale pedopornografico". - facebook.com facebook

Il Questore di Reggio Calabria Dott. Paolo Sirna in visita istituzionale all'Università Mediterranea di Reggio Calabria x.com