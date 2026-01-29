Maltempo sulla fascia jonica | domani la visita del ministro Salvini in Calabria e Sicilia I soldi del Ponte? Non si toccano

Domani il ministro Salvini si recherà nelle zone colpite dal maltempo sulla costa jonica. La visita arriva mentre le strade sono ancora piene di acqua e fango, e i residenti cercano di riprendere le loro vite. Salvini incontrerà i sindaci e valuterà le prime azioni da mettere in campo. Intanto, il governo ribadisce che i soldi del Ponte non si toccano, anche con le emergenze che si susseguono.

È atteso per domani, venerdì 30 gennaio, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini nelle zone della costa jonica devastate dal maltempo. Alle 12:20 è previsto un sopralluogo al litorale di Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, mentre, dopo l’atterraggio in elicottero previsto a Roccalumera, il vicepremier farà tappa a Furci Siculo per verificare personalmente i danni causati dal recente ciclone Harry al lungomare e alle strutture locali. Al centro della visita, il confronto con il sindaco Matteo Francilia (Lega) sui fondi necessari per la ricostruzione. Prevista anche una tappa a Letojanni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

