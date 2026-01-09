Regione Puglia | assegnati i seggi del consiglio regionale Oggi la proclamazione dei 50 consiglieri

Da noinotizie.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si tiene la proclamazione ufficiale dei 50 consiglieri del Consiglio regionale della Puglia, dopo la decisione della corte d’appello di Bari. L’assegnazione definitiva dei seggi corrisponde alle precedenti assegnazioni provvisorie diffuse da Eligendo, confermando la composizione già annunciata. La cerimonia rappresenta il passo conclusivo del processo elettorale regionale.

La corte d’appello di Bari ha assegnato i seggi del Consiglio regionale della Puglia. Non cambia nulla rispetto alle assegnazioni provvisorie che vennero diffuse da Eligendo. 14 consiglieri Pd 7 Decaro presidente 4 Avs 4 M5S 11 FdI 5 FI 4 Lega-Udc Lobuono L'articolo Regione Puglia: assegnati i seggi del consiglio regionale Oggi la proclamazione dei 50 consiglieri proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

regione puglia assegnati i seggi del consiglio regionale oggi la proclamazione dei 50 consiglieri

© Noinotizie.it - Regione Puglia: assegnati i seggi del consiglio regionale Oggi la proclamazione dei 50 consiglieri

Leggi anche: Il giorno della proclamazione dei 50 consiglieri regionali: 29 per la maggioranza

Leggi anche: In Campania 5 milioni al voto, assegnati a Napoli 27 seggi su 50

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Decaro, prima la proclamazione poi la giunta con qualche rebus sugli incastri; Verbali e voti contestati: Puglia “maglia nera” nella proclamazione degli eletti.

regione puglia assegnati seggiRegione Puglia: assegnati i seggi del consiglio regionale Oggi la proclamazione dei 50 consiglieri - Non cambia nulla rispetto alle assegnazioni provvisorie che vennero diffuse da Eligendo. noinotizie.it

regione puglia assegnati seggiPuglia, oggi l’ufficialità dei seggi: centrosinistra 29, centrodestra 21 - Consiglio regionale della Puglia: oggi la proclamazione degli eletti a Bari. pugliapress.org

Consiglio regionale della Puglia: oggi la proclamazione dei 50 eletti del Consiglio regionale della Puglia - Sono confermate le attribuzioni dei seggi di Eligendo: 29 al centrosinistra e 21 all'opposizione. trmtv.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.