Regione Puglia | assegnati i seggi del consiglio regionale Oggi la proclamazione dei 50 consiglieri
Oggi si tiene la proclamazione ufficiale dei 50 consiglieri del Consiglio regionale della Puglia, dopo la decisione della corte d’appello di Bari. L’assegnazione definitiva dei seggi corrisponde alle precedenti assegnazioni provvisorie diffuse da Eligendo, confermando la composizione già annunciata. La cerimonia rappresenta il passo conclusivo del processo elettorale regionale.
La corte d'appello di Bari ha assegnato i seggi del Consiglio regionale della Puglia. Non cambia nulla rispetto alle assegnazioni provvisorie che vennero diffuse da Eligendo. 14 consiglieri Pd 7 Decaro presidente 4 Avs 4 M5S 11 FdI 5 FI 4 Lega-Udc Lobuono
