Da gennaio a ottobre Il turismo cresce Britannici più 20% Cervia resta la ’regina’
Nel periodo da gennaio a ottobre, il turismo a Ravenna registra una crescita significativa, con un aumento del 20,5% degli arrivi britannici rispetto all’anno precedente. Cervia si conferma come meta preferita, consolidando il suo ruolo di destinazione di rilievo. I dati evidenziano un rinnovato interesse per la città, anche grazie alla valorizzazione del patrimonio culturale e alle iniziative legate a Lord Byron.
Non più solo Teodora e Giustiniano, l’immagine di Ravenna nel mondo ha ormai anche i tratti del volto di Lord Byron: lo confermano i dati sugli arrivi turistici nel 2025, che fanno effettivamente registrare un corposo segno più negli approdi dal Regno Unito: sono stati 8165 i britannici arrivati nel territorio ravennate nei primi dieci mesi dell’anno, facendo segnare un aumento del 20,5% rispetto al 2024, che si chiuse appunto con l’inaugurazione del museo dedicato al poeta inglese, il 29 novembre di un anno fa. Un boom che si riflette anche sui turisti in arrivo da oltre oceano: gli statunitensi giunti a Ravenna sono stati 16mila, con un aumento del 7,9% rispetto al 2024. Ilrestodelcarlino.it
Da gennaio a ottobre. Il turismo cresce. Britannici più 20%. Cervia resta la ’regina’ - A Ravenna in B&b e case vacanza i pernottamenti nel 2025 hanno già raggiunto la quota di un milione e 800mila, contro il milione e centomila pernottamenti negli hotel. msn.com
