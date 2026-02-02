Ekkelenkamp è una sentenza contro le big a Udine cade anche la Roma 1-0

La Roma perde anche a Udine e lascia punti importanti in campionato. Al Dacia Arena, i giallorossi cadono 1-0 contro l’Udinese, grazie a un gol di Ekkelenkamp al quarto minuto del secondo tempo. La squadra di Mourinho non riesce a reagire e subisce una sconfitta che fa male, soprattutto in una trasferta dove si cercava un risultato positivo. L’Udinese, invece, dimostra di essere in forma e conquista i tre punti con una prestazione solida.

Udinese-Roma 1-0 Risultato: 1-0 Marcatore: 4' st Ekkelenkamp Udinese: Okoye 6.5; Solet 7, Kristensen 6, Bertola 6 (33' st Kabasele sv); Ehizibue 6.5, Karlstrom 5.5, Miller 7 (33' st Zarraga sv), Zemura 6.5; Ekkelenkamp 7 (45'+2 st Bayo sv), Atta 6.5; Davis 5.5 (11' st Gueye 5.5, 47' st Zaniolo sv). In panchina: Nunziante, Padelli, Arizala, Camara. Allenatore: Runjaic 6.5. Roma: Svilar 6.5; Mancini 6, Ndicka 6, Hermoso 6 (25' st Ghilardi 6); Celik 6 (33' st Tsimikas sv), Cristante 6, El Aynaoui 6 (33' st Pisilli sv), Wesley 6; Soulé 6 (33' st Vaz sv), Pellegrini 5.5 (22' st Venturino 6); Malen 6.

