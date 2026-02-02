Eccesso di velocità causa incidente stradale a Mussomeli soccorsi dai Vigili del Fuoco

Questa mattina a Mussomeli un'auto ha perso il controllo e si è cappottata. L’incidente è avvenuto mentre il conducente stava facendo una manovra di carico. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno estratto le persone coinvolte e messo in sicurezza l’area. Le cause sono ancora da chiarire, ma sembra che l’eccesso di velocità abbia giocato un ruolo decisivo. Nessuno è in gravi condizioni, ma i soccorsi sono ancora al lavoro.

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina a Mussomeli, nel territorio di Caltanissetta, coinvolgendo un mezzo di trasporto impegnato in una manovra di carico. Il veicolo, proveniente da viale Peppe Sorce, ha tentato di risalire un tratto in salita per raggiungere un punto di destinazione commerciale, ma ha perso il controllo proprio nel punto più ripido del percorso. Durante la manovra in retromarcia, il mezzo ha urtato la ringhiera di protezione che delimita il tratto stradale sopra il piazzale Mongibello, rischiando di precipitare nel vuoto. Fortunatamente, il conducente è rimasto illeso, scampando a un incidente potenzialmente grave.

