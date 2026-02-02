Eccellenza | l’incrocio dopo 13 anni finisce in parità Baldaccio-Sangio vince la paura Alla fine il punto accontenta tutti

Dopo 13 anni, il match tra Baldaccio e Sangio finisce con un pareggio a reti inviolate. La partita si gioca in un clima di tensione e paura, e alla fine nessuna delle due squadre riesce a trovare il gol decisivo. Il punto accontenta entrambe, anche se il pubblico sperava in qualcosa di più. La partita si è conclusa con un punteggio di 0-0, un risultato che lascia aperte le possibilità per il futuro.

BALDACCIO BRUNI 0 SANGIOVANNESE 0 BALDACCIO BRUNI ANGHIARI (3-4-3): Vaccarecci, Piccinelli, Del Siena (1’ st Monini), Bruschi, Giorni, Beretti (1’ st Sbardella), Hajiri (13’ st Quadroni), Giovannini, Mariotti (18’ st Pedrelli), Gorini (25’ st Beers), Bartoccini. All. Battistini. SANGIOVANNESE (4-3-3): Barberini, Gozzini, Agrello, Noferi, Nocentini, Manes, Romanelli (10’ st Falugiani) Gori, Borri, Castrovilli (25’ Fiaschi) Calosi (38’ st Zoppi), Stopponi, Rossi, Ceccherini. All. Calderini. Arbitro: Norci di Arezzo. Note: spettatori 250 circa con nutrita rappresentanza ospite. Ammoniti: Del Siena, Borri, Giovannini, Manes. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

