Le luci a San Siro sono per il Sassuolo Il Milan trema alla fine finisce in parità
Ci sono pareggi che valgono decisamente di più, in termini di consapevolezza e autostima, del punto che aggiungono alla classifica. Quello che il Sassuolo impone al Milan a San Siro è uno di questi. Perché, ammetterà l’ex Allegri a fine gara, il ‘suo’ Milan la partita che ha pareggiato ha anche rischiato di perderla, al cospetto di un Sassuolo che, ritrovata la massima serie, sta ritrovando anche il gusto di sorprendere le big. Ci andò vicinissimo, alla ‘sorpresa’, quasi tre mesi fa contro l’Inter, il Sassuolo, a fare la ‘voce grossa’ alla ‘Scala del calcio’ e non gli disse benissimo, visto che i nerazzurri vinsero 2-1. Ilrestodelcarlino.it
San Siro si accende per il Natale: tre serate speciali tra luci, tour notturni e atmosfera di festa - Il 19, 20 e 21 dicembre il Meazza apre in notturna spogliatoi, tunnel e bordo campo, con cena a tema, gadget omaggio, parcheggio gratuito e Babbo Natale per i più piccoli. ilfoglio.it
Inter–Venezia 5-1: notte di Coppa, notte di San Siro San Siro, sotto la pioggia e le luci pesanti delle grandi serate, ha accolto una delle esibizioni più scintillanti dell’Inter in Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. I nerazzurri, trascinati dalla spinta del loro stadio e d - facebook.com facebook