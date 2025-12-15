© Ilrestodelcarlino.it - Le luci a San Siro sono per il Sassuolo. Il Milan trema, alla fine finisce in parità

Ci sono pareggi che valgono decisamente di più, in termini di consapevolezza e autostima, del punto che aggiungono alla classifica. Quello che il Sassuolo impone al Milan a San Siro è uno di questi. Perché, ammetterà l’ex Allegri a fine gara, il ‘suo’ Milan la partita che ha pareggiato ha anche rischiato di perderla, al cospetto di un Sassuolo che, ritrovata la massima serie, sta ritrovando anche il gusto di sorprendere le big. Ci andò vicinissimo, alla ‘sorpresa’, quasi tre mesi fa contro l’Inter, il Sassuolo, a fare la ‘voce grossa’ alla ‘Scala del calcio’ e non gli disse benissimo, visto che i nerazzurri vinsero 2-1. Ilrestodelcarlino.it

