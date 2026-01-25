la sansovino al test baldaccio sangio occasione lastrigiana

La Sansovino si prepara alla trasferta contro il Baldaccio, un match importante per consolidare le ambizioni stagionali. Sangio, invece, vede nella gara contro Lastrigiana un’occasione per migliorare e crescere. Mentre alcuni cercano di superare i momenti difficili, altri sfruttano ogni opportunità per avvicinarsi ai propri obiettivi, mantenendo un approccio equilibrato e concreto.

C’è chi si lecca le ferite e vuole scacciare la parola crisi, e chi invece vuole cavalcare l’onda delle ultime uscite per avvicinare obiettivi interessanti. Ecco la fotografia dei prossimi 90’ nel campionato di Eccellenza dove gli occhi sono puntati sia sullo stadio Fedini che su quello delle Fonti di Monte San Savino. Partendo dal Valdarno la formazione di Stefano Calderini dopo il successo contro la corazzata Sansovino ha il morale alle stelle e con i suoi 26 punti vede a quattro lunghezze di distanza la quinta posizione, ma a soli tre punti il quintultimo posto. Adesso occorre non rallentare la propria marcia approfittando anche di un avversario come la Lastrigiana (calcio di inizio alle 14. 🔗 Leggi su Lanazione.it

