Oggi in Emilia-Romagna si svolge la tradizionale benedizione delle candele, un rito che richiama molte persone nelle chiese di Bologna. Le comunità si riuniscono per portare le loro candele e ricevere la benedizione, seguendo una vecchia usanza che torna ogni anno. La giornata si presenta fredda, ma l’atmosfera è vivace e carica di significato.

Bologna, 2 febbraio 2026 – Arriva il mese di febbraio ed ecco che è tempo, in tutti i sensi, della Candelora. Oggi, in questa ricorrenza che cade 40 giorni dopo Natale, i ceri e le candele di tutte le chiese saranno benedetti. Un “ simbolo di guida per le persone ” che ha un profondo legame cristiano. Tanto che in alcune case dell’Emilia-Romagna ci sono ancora gli addobbi del Natale e il presepe. Non una dimenticanza. Ma un modo vero e proprio per celebrare il giorno della Candelora e tutti i proverbi sul meteo che porta questo avvenimento. Da cosa deriva la Candelora. Nella tradizione cristiana, quella della Candelora è la festa della presentazione di Gesù al Tempio di Gerusalemme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - È tempo della Candelora: oggi in Emilia-Romagna si benedicono le candele. I proverbi

