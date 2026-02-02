È tempo della Candelora | oggi in Emilia-Romagna si benedicono le candele I proverbi
Oggi in Emilia-Romagna si svolge la tradizionale benedizione delle candele, un rito che richiama molte persone nelle chiese di Bologna. Le comunità si riuniscono per portare le loro candele e ricevere la benedizione, seguendo una vecchia usanza che torna ogni anno. La giornata si presenta fredda, ma l’atmosfera è vivace e carica di significato.
Bologna, 2 febbraio 2026 – Arriva il mese di febbraio ed ecco che è tempo, in tutti i sensi, della Candelora. Oggi, in questa ricorrenza che cade 40 giorni dopo Natale, i ceri e le candele di tutte le chiese saranno benedetti. Un “ simbolo di guida per le persone ” che ha un profondo legame cristiano. Tanto che in alcune case dell’Emilia-Romagna ci sono ancora gli addobbi del Natale e il presepe. Non una dimenticanza. Ma un modo vero e proprio per celebrare il giorno della Candelora e tutti i proverbi sul meteo che porta questo avvenimento. Da cosa deriva la Candelora. Nella tradizione cristiana, quella della Candelora è la festa della presentazione di Gesù al Tempio di Gerusalemme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Meteo, resta l'allerta rossa sui fiumi in Emilia-Romagna ma da oggi torna il bel tempo in tutta Italia
Tumori, 31mila casi all’anno in Emilia Romagna. “Oggi si guarisce sempre di più, oltre 19mila le vite salvate”
In Emilia-Romagna, ogni anno si registrano circa 31mila nuovi casi di tumore, con oltre 19mila vite salvate grazie ai progressi della medicina.
È il giorno della Candelora, cos’è e perché si celebra il 2 febbraio: origini, tradizioni, significati simboliciOgni anno, il 2 febbraio, in molte parti del mondo si celebra la Candelora, una ricorrenza carica di significati religiosi, simbolici e stagionali. A metà tra l’inverno più rigido e le prime promesse ... strettoweb.com
Candelora, che cos’è e perchè si festeggia?/ Significato religioso e pagano: le candele e il meteoCandelora, che cosa è e perchè si festeggia? Scopriamo il significato di questa ricorrenza del 2 febbraio: ecco cosa c'è da sapere ... ilsussidiario.net
