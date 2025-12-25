Meteo resta l' allerta rossa sui fiumi in Emilia-Romagna ma da oggi torna il bel tempo in tutta Italia
Dopo il passagio del «ciclone di Natale» restano sotto osservazione i fiumi della Pianura Padana soprattutto in Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Allerta meteo in Emilia-Romagna: allerta rossa per fiumi, vento e piogge intense
Leggi anche: Allerta meteo in Emilia-Romagna: piogge incessanti, fiumi in piena e allerta rossa per Natale
Allerta meteo in Emilia Romagna e altre regioni con il maltempo di Natale, preoccupa la situazione dei fiumi; Aggiornamento meteo, c'è un lieve miglioramento: Santo Stefano con allerta 'arancione'; Maltempo, allerta da rossa a arancione nel Bolognese: attenzione su fiumi e frane; Maltempo Emilia-Romagna, l'allerta rossa in diretta | Evacuazioni urgenti in cinque Comuni del Ravennate per il Senio e il Lamone, si alzano i livelli dei fiumi.
Maltempo, nel Bolognese allerta passa da rossa ad arancione: attenzione per fiumi e frane - Leggi su Sky TG24 l'articolo Maltempo, nel Bolognese allerta passa da rossa ad arancione: attenzione per fiumi e frane ... tg24.sky.it
Maltempo Emilia-Romagna, allerta rossa/ Video: evacuazioni a Ravenna per rischio esondazione Senio e Lamone - Romagna, ultime notizie allerta rossa: evacuazioni in corso in provincia di Ravenna per rischio esondazione Senio e Lamone ... ilsussidiario.net
Piene dei fiumi, situazione sotto controllo in Bassa Romagna. «Ma resta il divieto assoluto di andare sugli argini» - Un Natale in allerta meteo rossa in particolare nella Bassa Romagna ravennate, dove al momento la situazione dei fiumi è comunque considerata sotto ... ravennaedintorni.it
METEO #genova Nel territorio di Ponente resta alta l’attenzione per possibili venti di burrasca - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.