Cade sul ghiaccio al Rifugio Casari | elicottero in volo per 66enne

Questa mattina a Moggio, nei pressi del Rifugio Casari ai Piani di Artavaggio, un uomo di 66 anni è caduto sul ghiaccio subendo un infortunio. L’intervento di un elicottero è stato necessario per il suo trasferimento in condizioni di emergenza. La dinamica dell’incidente e le condizioni della persona sono ancora in fase di valutazione.

Paura questa mattina a Moggio, in prossimità del Rifugio Casari ai Piani di Artavaggio, per l'infortunio che ha coinvolto una persona di 66 anni.La chiamata ai soccorsi è scattata prima di mezzogiorno per una caduta sul ghiaccio. In questi giorni, infatti, in quota si può trovare ancora una neve. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Cade sul ghiaccio al Rifugio Casari: elicottero in volo per 66enne Leggi anche: Escursionista cade sul Magnodeno: in volo l'elicottero Leggi anche: Incidente sul lavoro, 66enne cade da tre metri d'altezza Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Edward che scolpisce il ghiaccio, la neve che cade leggera, e per un attimo il mondo sembra perfetto. “Edward Mani di Forbice” ci ricorda che la bellezza nasce anche dalla diversità… e che la magia, a volte, arriva proprio da chi ha mani diverse dalle n - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.