Cade sul ghiaccio al Rifugio Casari | elicottero in volo per 66enne

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Moggio, nei pressi del Rifugio Casari ai Piani di Artavaggio, un uomo di 66 anni è caduto sul ghiaccio subendo un infortunio. L’intervento di un elicottero è stato necessario per il suo trasferimento in condizioni di emergenza. La dinamica dell’incidente e le condizioni della persona sono ancora in fase di valutazione.

Paura questa mattina a Moggio, in prossimità del Rifugio Casari ai Piani di Artavaggio, per l'infortunio che ha coinvolto una persona di 66 anni.La chiamata ai soccorsi è scattata prima di mezzogiorno per una caduta sul ghiaccio. In questi giorni, infatti, in quota si può trovare ancora una neve. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

cade sul ghiaccio al rifugio casari elicottero in volo per 66enne

© Leccotoday.it - Cade sul ghiaccio al Rifugio Casari: elicottero in volo per 66enne

Leggi anche: Escursionista cade sul Magnodeno: in volo l'elicottero

Leggi anche: Incidente sul lavoro, 66enne cade da tre metri d'altezza

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.