Accoglienza potenziata e nuovo rifugio caldo | le novità del piano inverno 2025 26

Dal lunedì 8 dicembre parte il piano inverno 2025-2026, che metterà a disposizione più di 100 posti letto aggiuntivi per le persone senza dimora. Il sistema di accoglienze, nell'ambito del Patto di sussidiarietà, prevede posti notturni di bassa soglia e posti di seconda accoglienza per un totale.

