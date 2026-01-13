Avvistato il leggendario re dei salmoni uno dei pesci più rari e strani del mondo
È stato avvistato lungo la costa della California un esemplare del raro “re dei salmoni”, considerato uno dei pesci più rari e insoliti al mondo. Questo pesce delle profondità marine, secondo antiche leggende indigene, rappresenta una guida sacra per i salmoni durante la loro risalita dei fiumi. L’osservazione di questo esemplare contribuisce a suscitare interesse sulla biodiversità marina e sulla presenza di specie rare negli oceani.
