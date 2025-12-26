La videotrappola cattura il gatto dalla testa piatta | l’eccezionale avvistamento di uno dei felini più rari e minacciati al mondo
Le immagini pubblicate dal Dipartimento per la fauna selvatica e forestale del Sabah, in Malesia, mostrano il gatto dalla testa piatta, o Prionailurus planiceps, che vaga nella Riserva Forestale di Tangkulap, sull’isola del Borneo, tra febbraio e agosto 2024. Questi animali sono tra i felini selvatici più rari e minacciati al mondo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
