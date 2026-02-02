Maria Rita Parsi è morta a 78 anni Addio alla psicoterapeuta paladina dei diritti dei minori

Maria Rita Parsi è venuta a mancare a 78 anni. Era una delle psicologhe più note in Italia, conosciuta per il suo impegno a favore dei diritti dei bambini e degli adolescenti. La sua morte lascia un vuoto grande nel mondo della tutela dell’infanzia.

È morta a 78 anni Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta tra le figure più autorevoli in Italia nel campo della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza. La sua attività professionale si è sviluppata lungo un percorso articolato, intrecciando lavoro clinico, impegno istituzionale e partecipazione al dibattito pubblico sui diritti dei minori. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo a livello nazionale e internazionale, operando a stretto contatto con le istituzioni chiamate a vigilare sulla protezione dei bambini e dei ragazzi. È stata componente dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e, sul piano internazionale, ha fatto parte del Comitato delle Nazioni Unite per i Diritti del Fanciullo, l'organismo incaricato di monitorare l'applicazione della Convenzione ONU nei Paesi aderenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

