È morta Maria Rita Parsi psicoterapeuta e sostenitrice dei diritti dell'infanzia | aveva 78 anni

È morta Maria Rita Parsi, psicoterapeuta e scrittrice italiana, nota per il suo impegno a favore dei diritti dei bambini. Aveva 78 anni. La notizia ha suscitato cordoglio tra chi ha seguito il suo lavoro e difeso le cause dell’infanzia.

È morta Maria Rita Parsi, psicoterapeuta e scrittrice che ha dedicato la vita ai diritti dei bambini. Voce autorevole dei talk show, fu protagonista a Storie Italiane dopo la morte di Papa Francesco.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Maria Rita Parsi

Maria Rita Parsi è venuta a mancare a 78 anni.

Se ne va una figura di spicco nel mondo della psicologia italiana.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Maria Rita Parsi

Argomenti discussi: Cordoglio per la morte di Bruno Bevilacqua, presidente onorario di ANPI RHO; Presentazione del libro La Scuola al tempo del Virtuale di Maria Rita Parsi (28.01.2026); Maria Rita Angileri, donna di profonda umanità: il ricordo delle colleghe; A Santo Stefano di Zimella omaggio in musica a Francesco d’Assisi.

Maria Rita Parsi è morta a 78 anni. Addio alla psicoterapeuta paladina dei diritti dei minoriÈ morta a 78 anni Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta tra le figure più autorevoli in Italia nel campo della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. La sua attività professionale si è svilup ... msn.com

È morta Maria Rita Parsi, voce storica nella tutela dei diritti dei minori: la psicoterapeuta e psicologa aveva 78 anniSi è spenta a 78 anni Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta tra le figure più autorevoli in Italia nella difesa dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. leggo.it

Maria Rita Stirpe - Pittrice Botanica (@mariaritastirpebotanica) - facebook.com facebook

Lutto Contessa Maria Rita x.com