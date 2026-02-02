È morta Maria Rita Parsi psicoterapeuta e sostenitrice dei diritti dell'infanzia | aveva 78 anni
È morta Maria Rita Parsi, psicoterapeuta e scrittrice italiana, nota per il suo impegno a favore dei diritti dei bambini. Aveva 78 anni. La notizia ha suscitato cordoglio tra chi ha seguito il suo lavoro e difeso le cause dell’infanzia.
È morta Maria Rita Parsi, psicoterapeuta e scrittrice che ha dedicato la vita ai diritti dei bambini. Voce autorevole dei talk show, fu protagonista a Storie Italiane dopo la morte di Papa Francesco.🔗 Leggi su Fanpage.it
Presentazione del libro La Scuola al tempo del Virtuale di Maria Rita Parsi (28.01.2026)
