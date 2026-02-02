È morta Maria Rita Parsi, una delle voci più note nel campo dei diritti dei bambini. La psicologa e psicoterapeuta aveva 78 anni ed è stata una figura centrale nella difesa dell’infanzia in Italia e all’estero. Nel corso della sua vita, ha dedicato tutto il suo impegno a promuovere il benessere dei più piccoli, lavorando sia in ambito clinico che pubblico e portando avanti battaglie per la tutela dei diritti dei bambini.

Ascolti TV di venerdì 30 gennaio 2026: i dati Auditel mostrano la sfida tra Rai 1 e Canale 5 con il successo di “Colpa dei Sensi” Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio Psicologa e psicoterapeuta di fama internazionale, aveva 78 anni. Una vita dedicata alla tutela dell’infanzia, tra ricerca, istituzioni e divulgazione. È morta Maria Rita Parsi, psicologa, psicoterapeuta e psicopedagogista di fama internazionale, da decenni punto di riferimento in Italia e all’estero per la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Aveva 78 anni. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nel mondo della psicologia, dell’impegno sociale e della difesa dell’infanzia. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - È morta Maria Rita Parsi, storica voce dei diritti dei bambini

Approfondimenti su Maria Rita Parsi

È scomparsa a Roma Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di grande rilievo.

E’ morta a Roma Maria Rita Parsi, la psicologa e psicoterapeuta che ha dedicato la vita ai diritti dei bambini.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

È morta Maria Rita Parsi, voce storica nella tutela dei diritti dei minori

Ultime notizie su Maria Rita Parsi

Argomenti discussi: Addio alla psicologa Maria Rita Parsi, scrittrice e voce storica dei diritti dei minori; E’ morta Maria Rita Parsi, voce dei diritti dei bambini; Cordoglio per la morte di Bruno Bevilacqua, presidente onorario di ANPI RHO; Presentazione del libro La Scuola al tempo del Virtuale di Maria Rita Parsi (28.01.2026).

Addio a Maria Rita Parsi, la voce dei diritti dei bambiniAGI - È morta la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi. Aveva 78 anni. Ha dedicato la sua vita allo studio dei bambini. Nata a Roma il 5 agosto 1947, Parsi è stata una protagonista della psicote ... msn.com

È morta la psicoterapeuta Maria Rita ParsiMorta la psicoterapeuta Maria Rita Parsi. Era un punto di riferimento in Italia e all'estero per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza. lettera43.it

Eleonora Daniele distrutta per la morte di Maira Rita Parsi https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/addio-a-maria-rita-parsi-eleonora-daniele-sconvolta-in-diretta-non-era-malata - facebook.com facebook

È morta la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi. 78 anni, una lunga carriera come docente, era componente dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato Onu sui diritti del fanciullo e presidente della Fondazione Movimento x.com