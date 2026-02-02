È morta la psicoterapeuta Maria Rita Parsi voce dei diritti dei bambini

È scomparsa a Roma Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di grande rilievo. Aveva 78 anni ed era conosciuta in Italia e nel mondo per il suo impegno a tutela dei diritti dei bambini. La sua morte lascia un vuoto nel settore e in chi ha sempre seguito le sue battaglie.

È morta a Roma all’età di 78 anni Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di fama internazionale, e punto di riferimento in Italia e all’estero per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. La sua vita è stata un instancabile impegno a favore dei più piccoli, intrecciando l’attività clinica con quella istituzionale, la ricerca scientifica con la scrittura divulgativa, e la formazione con la sensibilizzazione sociale. Nata a Roma il 5 agosto 1947, Maria Rita Parsi ha dedicato l’intera esistenza allo studio e alla difesa dei diritti dei bambini. Dopo una lunga carriera come docente, psicopedagogista e psicoterapeuta, nel 1986 si cimentò anche nella sceneggiatura televisiva, collaborando alla serie “Professione vacanze”, il cui protagonista, Jerry Calà, era stato in precedenza suo paziente. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

ADDIO A MARIA RITA PARSI Se ne va in punta di piedi con la dolcezza che aveva caratterizzato tutta la sua vita. Ferma sulle sue idee e sempre combattiva rimaneva comunque sempre gentile e rispettosa nei confronti del prossimo. Nel 2003 aveva collaborat - facebook.com facebook

