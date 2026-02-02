È morta a 78 anni Maria Rita Parsi, una delle psicologhe più note in Italia. La psicologa e psicoterapeuta aveva dedicato tutta la vita alla difesa dei diritti dei bambini. La sua scomparsa è stata annunciata ieri e ha lasciato un vuoto nel mondo della professione e tra chi ha conosciuto il suo lavoro.

È morta all’età di 78 anni Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta che ha dedicato la sua vita ai diritti dei bambini. Nata a Roma il 5 agosto 1947, l’esperta era nota anche per le sue numerose apparizioni in tv in cui proponeva le sue riflessioni riguardo casi di cronaca con minori coinvolti. Componente dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, era presidente della Fondazione Movimento Bambino Onlus ed è stata fondatrice della Scuola Italiana di Psicoanimazione. L’esperta, attraverso la sua Onlus, ha combattuto maltrattamenti e abusi nei confronti dei più piccoli. Dal 2021, inoltre, Maria Rita Parsi era componente del Gruppo di lavoro del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dedicato alla Child Guarantee. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - È morta Maria Rita Parsi, la psicologa che ha dedicato la vita ai diritti dei bambini: aveva 78 anni

Approfondimenti su Maria Rita Parsi

È morta a 78 anni Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta molto conosciuta a livello internazionale.

Addio a Maria Rita Parsi, la psicologa e psicoterapeuta che ha dedicato 78 anni alla difesa dei diritti dei bambini.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Maria Rita Parsi

Argomenti discussi: E’ morta Maria Rita Parsi, voce dei diritti dei bambini; Presentazione del libro La Scuola al tempo del Virtuale di Maria Rita Parsi (28.01.2026); Maria Rita Angileri, donna di profonda umanità: il ricordo delle colleghe; A Santo Stefano di Zimella omaggio in musica a Francesco d’Assisi.

È morta Maria Rita Parsi, la psicologa che si fece voce dei diritti dei bambiniPsicopedagogista e psicoterapeuta di fama internazionale, punto di riferimento in Italia e all'estero per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza ... rainews.it

È morta Maria Rita Parsi, psicoterapeuta e sostenitrice dei diritti dell’infanzia: aveva 78 anniSi è spenta Maria Rita Parsi, figura di riferimento della psicologia italiana e voce instancabile nella difesa dei più piccoli. La psicoterapeuta, autrice di oltre cento pubblicazioni e volto noto ... fanpage.it

È morta Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di primo piano nel campo della tutela dell’infanzia. Aveva 78 anni. - facebook.com facebook

È morta la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi. 78 anni, una lunga carriera come docente, era componente dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato Onu sui diritti del fanciullo e presidente della Fondazione Movimento x.com