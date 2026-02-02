È morta a 78 anni Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta molto conosciuta a livello internazionale. Ha dedicato la vita a difendere i diritti di bambini e adolescenti, diventando un punto di riferimento nel settore. La notizia della sua scomparsa ha colpito molti che l’avevano incontrata nel corso degli anni.

È morta all’età di 78 anni Maria Rita Parsi, psicologa, psicoterapeuta e intellettuale di fama internazionale, da sempre punto di riferimento nella tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nel mondo della psicologia, delle istituzioni e dell’impegno civile, ambiti che ha attraversato con passione e rigore per oltre cinquant’anni. Nata a Roma il 5 agosto 1947, l’esperta ha dedicato l’intera esistenza allo studio, all’ascolto e alla difesa dei più piccoli. Docente, psicopedagogista e psicoterapeuta, ha saputo intrecciare l’ attività clinica con quella istituzionale, la ricerca scientifica con la divulgazione, la formazione con la sensibilizzazione sociale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Addio a Maria Rita Parsi, morta la psicologa che ha dedicato la vita ai diritti dei bambini

Approfondimenti su Maria Rita Parsi

Addio a Maria Rita Parsi, la psicologa e psicoterapeuta che ha dedicato 78 anni alla difesa dei diritti dei bambini.

È morta Maria Rita Parsi, la psicologa e psicoterapeuta che per anni si è dedicata alla tutela dei diritti dei minori.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Maria Rita Parsi

Argomenti discussi: Addio a Rita Pampanini, colonna del soccorso marchigiano; Addio al cavalier Carlo Cricchi; Si è spento Bruno Bevilacqua, addio al Presidente onorario di Anpi Rho; Savona, lutto nella sinistra storica: addio a Taglivani e Murialdo che con i consiglieri del PRI (Brunetti e Martinengo) salvarono la giunta Marengo.

Maria Rita Parsi è morta a 78 anni. Addio alla psicoterapeuta paladina dei diritti dei minoriÈ morta a 78 anni Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta tra le figure più autorevoli in Italia nel campo della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. La sua attività professionale si è svilup ... msn.com

Addio a Maria Rita Parsi, Eleonora Daniele sconvolta in diretta: non era malataMaria Rita Parsi non c'è più ed Eleonora Daniele deve dare in diretta la notizia a Storie Italiane È morta Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta tra le figure più autorevoli in Italia nella tut ... ultimenotizieflash.com

ADDIO A MARIA RITA PARSI Se ne va in punta di piedi con la dolcezza che aveva caratterizzato tutta la sua vita. Ferma sulle sue idee e sempre combattiva rimaneva comunque sempre gentile e rispettosa nei confronti del prossimo. Nel 2003 aveva collaborat - facebook.com facebook

Lutto Contessa Maria Rita x.com