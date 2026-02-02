È morta Maria Rita Parsi, la psicologa che ha dedicato la vita a spiegare i bambini. La sua morte lascia un vuoto nel mondo dell’infanzia e della psicologia. Per anni, Parsi ha lavorato per proteggere i più piccoli da ideologie dannose, insistendo sul fatto che l’infanzia non è un’età minore, ma il momento cruciale in cui si misura la responsabilità degli adulti e lo stato di salute di una società.

Il suo lavoro è stato fondamentale, anche per la tutela dell’infanzia dalle ideologie. Per Maria Rita Parsi, l’infanzia non era un tempo minore, ma il luogo decisivo in cui si misura la responsabilità degli adulti e la salute di una società. È un insegnamento prezioso, quello della celebre - e celebrata - psicoterapeuta. Soprattutto in un’epoca, la nostra, che talvolta usa i bambini come cavie per strampalati esperimenti di ingegneria sociale: basti pensare all’obbrobrio delle drag queen che raccontano favole gender agli alunni dell’asilo, o a chi propone corsi di educazione sessuale già alle elementari. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - È morta Maria Rita Parsi, la psicologa che ci spiegò i bambini

Approfondimenti su Maria Rita Parsi

Se ne va Maria Rita Parsi, la psicologa che ha dedicato la vita ai diritti dei bambini.

È morta Maria Rita Parsi, la psicologa che si occupava di tutela dell’infanzia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Maria Rita Parsi

Argomenti discussi: Addio alla psicologa Maria Rita Parsi, scrittrice e voce storica dei diritti dei minori; E’ morta Maria Rita Parsi, voce dei diritti dei bambini; Catherine O'Hara, Macaulay Culkin: Mamma, pensavo che avessimo tempo, ti amo. Ci vediamo più tardi; Funerali Valentino Garavani a Roma, il compagno Bruce Hoeksema in lacrime: Non ti dico addio, ma grazie.

È morta Maria Rita Parsi, psicoterapeuta e sostenitrice dei diritti dell’infanzia: aveva 78 anniSi è spenta Maria Rita Parsi, figura di riferimento della psicologia italiana e voce instancabile nella difesa dei più piccoli. La psicoterapeuta, autrice di oltre cento pubblicazioni e volto noto ... fanpage.it

È morta Maria Rita Parsi, la psicologa che si fece voce dei diritti dei bambiniÈ morta a 78 anni Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di fama internazionale, punto di riferimento in Italia e all'estero per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza. La sua vita è stata u ... msn.com

Si è spenta a 78 anni Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta che ha dedicato la vita alla tutela di bambini e adolescenti, diventando una voce autorevole nel dibattito pubblico italiano. Una donna rigorosa, co - facebook.com facebook

Con profondo dolore apprendo della scomparsa della professoressa Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta, scrittrice e docente universitaria nota a livello internazionale; donna di straordinaria sensibilità ed intelligenza che ha dedicato tutta la vita all’ x.com