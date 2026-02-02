E meno male che Meret non sapeva giocare coi piedi suo il lancio che ha mandato in gol Vergara

Durante la partita, Meret ha fatto una papera che ha regalato un assist a Vergara. Il portiere del Napoli ha tentato un rinvio apparentemente semplice, ma ha sbagliato completamente il tempo, consegnando il pallone direttamente all’attaccante avversario. Vergara non si è fatto pregare e ha segnato il gol che ha deciso l’incontro. I tifosi napoletani sono rimasti increduli, molti si chiedono come sia potuto succedere. Un errore che potrebbe pesare molto sulla stagione della squadra.

FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni) COMMENTO ALLA 23° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2025-26 La tempesta è implacabile e non passa più. Come in un'opera di Turner è un vortice rotante. Ormai non passa più. Vele strappate e ora anche l'albero divelto. Si schianta al suolo il capitano che esce fra le lacrime. Si gioca dopo 72 ore. Alle altre impegnate in Champions concesso un giorno in più. Si gioca con i superstiti. Sempre gli stessi. Da un mese. Stremati e pressoché eroici.

