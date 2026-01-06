Damascelli riflette sulla presenza del Var nel calcio, sottolineando come abbia modificato lo spirito agonistico del gioco. Nel suo articolo sul Giornale, analizza le recenti polemiche e le decisioni arbitrali contestate, evidenziando le criticità emerse con l’uso della tecnologia. La sua opinione invita a riflettere sull’impatto del Var e sulla necessità di un equilibrio tra giustizia e rispetto del fair play nel calcio moderno.

Damascelli con la sua sagace opinione scrive sul Giornale di Var e di arbitri. Anche ieri, dopo Open Var, ci sono state altre polemiche su decisioni arbitrali controverse. E questo ormai non succede più solo in Italia. C’è chi paventa l’utilizzo strumentale di alcuni ex calciatori come giudici di certe dinamiche. Ormai si parla solo di Var, Capello e Platini vorrebbero affidarlo a degli ex calciatori (Damascelli). Si legge così sul quotidiano a firma Damascelli: “Non c’è posto al mondo, anche nei peggiori bar di Caracas, dove non si discuta di football e soprattutto di arbitri e di Var. Si moltiplicano i casi contestati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Var ha violentato il calcio e il suo spirito agonistico, meno male che doveva riportare giustizia (Damascelli)

