Il Var ha violentato il calcio e il suo spirito agonistico meno male che doveva riportare giustizia Damascelli
Damascelli riflette sulla presenza del Var nel calcio, sottolineando come abbia modificato lo spirito agonistico del gioco. Nel suo articolo sul Giornale, analizza le recenti polemiche e le decisioni arbitrali contestate, evidenziando le criticità emerse con l’uso della tecnologia. La sua opinione invita a riflettere sull’impatto del Var e sulla necessità di un equilibrio tra giustizia e rispetto del fair play nel calcio moderno.
Damascelli con la sua sagace opinione scrive sul Giornale di Var e di arbitri. Anche ieri, dopo Open Var, ci sono state altre polemiche su decisioni arbitrali controverse. E questo ormai non succede più solo in Italia. C’è chi paventa l’utilizzo strumentale di alcuni ex calciatori come giudici di certe dinamiche. Ormai si parla solo di Var, Capello e Platini vorrebbero affidarlo a degli ex calciatori (Damascelli). Si legge così sul quotidiano a firma Damascelli: “Non c’è posto al mondo, anche nei peggiori bar di Caracas, dove non si discuta di football e soprattutto di arbitri e di Var. Si moltiplicano i casi contestati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
