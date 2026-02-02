È Carnevale I carri dell' Orciolaia i giganti di Foiano e la corte di Re Bocco | la mappa

Questa mattina la provincia di Arezzo si è risvegliata sotto un cielo grigio, ma le strade sono già piene di colori. I carri dell'Orciolaia, i giganti di Foiano e la corte di Re Bocco sono pronti a sfilare, portando avanti una tradizione che dura da decenni. Le piazze e le vie si riempiranno di festeggianti, che già si preparano a partecipare alle sfilate e alle tante attività in programma.

Si rinnova la tradizione del Carnevale in terra d'Arezzo. Come ogni anno, la provincia si veste a festa per dare libero sfogo a feste, competizioni e sfilate coloratissime. Una tradizione che si rinnova e che dà vita a tradizioni secolari. Consuetudine vuole che l'avvio del Carnevale corrisponda con la domenica di Settuagesima che cade circa 70 giorni prima di Pasqua (quest'anno è il 1° febbraio). Il sipario sul baccanale invece cala il giorno prima del Mercoledì delle Ceneri, che cade il 18 febbraio. Nel mezzo si collocano le tre giornate principali che sono: il Giovedì grasso del 12 febbraio, l'effettiva domenica di Carnevale del 15 febbraio e il Martedì grasso del 17 febbraio.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Approfondimenti su Carnevale Arezzo Carnevale dell'Orciolaia 2026: tre domeniche di festa in via Fiorentina Ogni domenica di febbraio, via Fiorentina si trasforma in un grande palco di festa. Presentata la XXIX edizione del "Carnevale Storico dei Figli di Bocco L'Associazione Carnevale di Castiglion Fibocchi-Aps presenta la XXIX edizione del

