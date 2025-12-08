Forlì, 8 dicembre 2025 – “Quando ci siamo trovati ad affrontare le conseguenze dell’ alluvione, i nostri mezzi non sempre sono risultati idonei. Le idrovore a volte si inceppavano per il troppo fango o per la presenza di detriti. Per questo motivo abbiamo cercato sul mercato un mezzo che ci permettesse di essere più efficienti, di poter offrire un maggior supporto alle persone”, sono le parole di Gilberto Zanetti, presidente dell’associazione di volontariato di Protezione Civile ‘il Molino’ di Bertinoro e Civitella, a spiegare il senso dell’inaugurazione di sabato pomeriggio: un nuovo carrello logistico per il rischio idraulico Bxp5000e, il nuovo alleato nella gestione delle emergenze idriche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Protezione civile, nuova idrovora in caso di alluvione. “Progettata per condizioni estreme”