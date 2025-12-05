Mascali Protezione civile | simulazione post sisma a scuola

Imparare a reagire in caso di emergenza. Il Comprensivo scolastico di piazza Dante a Mascali è stato il teatro di una complessa simulazione di intervento di Protezione Civile post-evento sismico. L'iniziativa, promossa in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato, è stata. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Scopri il nuovo Hyaluron-Filler Siero Epigenetico Eucerin con Epicelline®? ? Da Farmacia Vasta a Mascali arriva l’innovazione anti-age che riscrive il tempo della tua pelle. Grazie alla tecnologia brevettata Age Clock, la pelle può apparire fino a 5 anni - facebook.com Vai su Facebook

Simulazione d’emergenza - Nei giorni scorsi, Croce Rossa Italiana Comitato di Cesena, ha condotto un’importante esercitazione simulando attività di Protezione Civile presso ... Si legge su msn.com

Simulazione di maremoto, conclusa l'esercitazione Twist - Tidal wave in southern tyrrhenian sea, progetto cofinanziato dalla Commissione Europea e organizzato dal Dipartimento della ... regione.campania.it scrive

GO!2025: bene esercitazione transfrontaliera Protezione civile - Si è conclusa con successo l'esercitazione internazionale GOin4Safety, la più ampia simulazione di Protezione civile congiunta mai realizzata nell'area transfrontaliera tra Italia e Slovenia. Riporta ansa.it

Gli scenari di un’emergenza. Danni a un ponte e macerie: cento volontari per la simulazione - E’ entrata nel vivo l’esercitazione di protezione civile "Simex Appennino 2024" che andrà avanti fino all’intera giornata di domani. Come scrive lanazione.it

Protezione civile. Sei squadre di volontari per maxi simulazione - Si è svolta nella giornata di domenica 19 ottobre un’esercitazione da parte de La Racchetta Antincendi boschivi e Protezione civile di San Casciano Val di Pesa che ha visto coinvolte sei squadre di ... Come scrive lanazione.it

Protezione civile, attesi 140 volontari - Dopo il campo per le emergenze allestito dalla Croce Rossa regionale un paio di settimane fa, per dare modo ai volontari di allenarsi a far fronte alle catastrofi – in quel caso si trattava della ... Come scrive ilrestodelcarlino.it