Rapine in sequenza tra Ostia e Fiumicino arrestato 37enne

La polizia ha arrestato un uomo di 37 anni dopo una serie di rapine in rapida sequenza tra Ostia e Fiumicino. In soli trenta minuti, ha colpito due volte, una delle rapine si è fermata al tentativo. Era armato di pistola e pronto a sparare. I residenti sono rimasti sotto shock per l’episodio, che ha portato all’intervento immediato delle forze dell’ordine.

Fiumicino, 2 febbraio 2026 – Aveva messo a segno, nel giro di mezz’ora, tra Ostia e Fiumicino, due rapine – una delle quali fermatasi alla fase del tentativo – armato di pistola pronta a far fuoco. L’uomo, un trentasettenne romano, è stato arrestato dalla Polizia di Stato in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma. La rapina ad Ostia, la fuga a Fiumicino. I fatti risalgono al 15 dicembre scorso, quando, insieme ad un complice che era riuscito a dileguarsi, aveva prima rapinato lo scooter ad un ragazzo ( leggi qui) per poi, successivamente, provare a mettere a segno un altro colpo in un esercizio commerciale, che era stato sventato dalla tempestiva reazione dei dipendenti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Ostia Fiumicino

Ultime notizie su Ostia Fiumicino

