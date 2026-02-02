Roma | tento’ due rapine tra Ostia e Fiumicino arrestato 37enne

Questa mattina a Roma, un uomo di 37 anni è stato arrestato dopo aver tentato due rapine tra Ostia e Fiumicino. In meno di mezz’ora, il protagonista ha messo a segno un colpo andato a vuoto e uno riuscito, armato di pistola e pronto a sparare. La polizia è intervenuta in tempo per bloccarlo prima che potesse fare altri danni.

Aveva messo a segno, nel giro di mezz'ora, due rapine tra Ostia e Fiumicino; una delle quali si era fermata alla fase del tentativo, armato di una pistola pronta a far fuoco. L'uomo, un 37enne romano, è stato arrestato dalla polizia di Stato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma. I fatti risalgono al 15 dicembre scorso, quando, insieme a un complice che era riuscito a dileguarsi, aveva prima rapinato lo scooter a un ragazzo e poi, successivamente, aveva tentato di mettere a segno un altro colpo in un esercizio commerciale, che era stato sventato dalla tempestiva reazione dei dipendenti.

