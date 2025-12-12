Incidente a Grosso | scontro frontale tra due auto una viene speronata e spinta contro l' alberata Due donne ferite una è grave

Un grave incidente si è verificato ieri sera sulla provinciale 22 a Grosso, coinvolgendo due auto in uno scontro frontale. Durante l’impatto, una vettura è stata speronata e finita contro un’alberata, causando ferite a due donne, una delle quali in condizioni gravi. La dinamica e le conseguenze dell’incidente sono al centro delle indagini.

Un terribile incidente è avvenuto nella serata di ieri, giovedì 11 dicembre 2o25, sulla provinciale 22 a Grosso. A scontrarsi, in modo frontale, sono state due auto, una Fiat Panda e una Volkswagen Polo, con la prima che è stata speronata ed è stata spinta verso l'alberata a bordo carreggiata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Frontale auto-moto: gravissimo centauro faentino

Video Frontale auto-moto: gravissimo centauro faentino Video Frontale auto-moto: gravissimo centauro faentino

Cerca Video Caricamento del Video...

Un attacco hacker ha colpito Almaviva, compromettendo 2,3 TB di dati riservati di rilievo nazionale; la società ha confermato l'incidente. https://tech.everyeye.it/notizie/colpo-grosso-archivi-rubati-2-3-terabyte-dati-segreti-ferrovie-stato-845978.html?utm_medi - facebook.com Vai su Facebook

Potenza, schianto frontale tra auto e suv: morto 51enne, il figlio di 9 anni in rianimazione - L’incidente stradale nel pomeriggio di giovedì in località Pantano di Pignola, in provincia di Potenza. Si legge su fanpage.it

Scontro frontale Porsche-Fiat 500 nella galleria Reggia di Caserta: la vittima ha 73 anni, droga test per il conducente - Le indagini sull’incidente nella Galleria della Reggia di Caserta. Si legge su fanpage.it