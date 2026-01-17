Schianto in autostrada con auto ribaltata | quattro feriti due gravi e tratto chiuso

Un incidente si è verificato questa mattina sulla A10 tra Genova Aeroporto e il bivio con la A7, causando il ribaltamento di un'auto e il ferimento di quattro persone, due delle quali in condizioni gravi. Il tratto è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti. La circolazione è ancora rallentata, si consiglia di verificare le condizioni del traffico prima di mettersi in viaggio.

Incidente in autostrada con il ribaltamento di un'automobile e tratto chiuso alle 6:45 tra Genova Aeroporto e il bivio con la A7, in direzione Genova. Segnalato anche un chilometro di coda tra Pegli e Aeroporto. I soccorsiSecondo quanto appreso, un'automobile dopo aver sbandato ha colpito il.

